Политика Лукашенко заявил, что путин вторгся в Украину с территории Беларуси без его разрешения

2024-10-26 11:30

 

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко отрицает, что разрешал стране-агрессору РФ атаковать Украину с территории своего государства во время начала полномасштабного вторжения. Такое заявление он сделал в интервью BBC News, опубликованном 23 октября.

Журналист задал вопрос, почему Лукашенко позволил Кремлю атаковать Украину с территории Беларуси в начале полномасштабного вторжения РФ.

"Откуда вы знаете, что я дал разрешение на использование белорусской территории?" – спросил Лукашенко. Журналист ответил, что территория Беларуси действительно использовалась для этого.

Лукашенко на это сказал, что в то время на юге Беларуси проходили учения с участием нескольких тысяч российских солдат. По его словам, нелегитимный президент РФ Владимир Путин начал отводить эти войска по дороге вдоль границы с Украиной и "в какой-то момент" перенаправил часть этих войск в Киев.

"Я уверен, что их спровоцировали. Это от Путина зависит, как он выведет свои войска. Через Киев. Или он мог бы пойти через Минск", – сказал он.

На вопрос, не звонил ли он Путину, чтобы узнать, что происходит, Лукашенко ответил отрицательно. По его словам, Путин также не звонил ему по этому вопросу.

"Это его войска, и он имеет право вывести их так, как ему заблагорассудится", – заявил он.

BBC News отмечает, что этот комментарий отражает степень влияния Кремля на Беларусь. 

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