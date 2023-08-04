Жизнь В Дію вернули и усовершенствовали одну из самых популярных услуг

2023-08-04 19:31

В Дію вернули и несколько усовершенствовали одну из самых популярных услуг - закрепление смены места жительства. Но эта функция сейчас доступна не всем. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Теперь, чтобы сменить место жительства, не нужно стоять в очередях, собирать документы, ходить в ЦПАУ и ждать несколько дней. Делайте считанные клики в Дії - и статус в реестре меняется автоматически, а вы экономите свое время и нервные клетки. Услугой могут пользоваться женщины, дети и мужчины непризывного возраста.

Для смены места жительства нужно иметь налоговый номер, ID-карту или загранпаспорт в приложении. Чтобы сменить место жительства ребенка, он должен быть несовершеннолетним и получить разрешение от второго родителя", - говорится в сообщении.

Услуга недоступна на временно оккупированных территориях и в зонах боевых действиях.

"Вместе с Минобороны работаем над восстановлением услуги для мужчин призывного возраста. Ждите обновлений", - добавил министр.

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