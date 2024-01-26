ВОЙНА В Украине Число пользователей приложения Дія превысило 20 миллионов человек

2024-01-26 19:31

Число пользователей Дія превысило 20 миллионов человек. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

На сегодняшний день в приложении сосредоточено более 30 сервисов и 14 документов.

Федоров назвал Дію народным продуктом, пользуясь которым украинцы могут перейти через блокпост и получить посылку, подать заявку на восстановление дома или приобрести военные облигации, перерегистрировать авто и оплатить судебный штраф, налоги, получить справки и т.д.

Напомним, Дія изменила дизайн и ввела новые услуги.