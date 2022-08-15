ВОЙНА В Украине Эвакуацию украинцев могут провести в четырех областях

2022-08-15 11:33

Масштабную эвакуацию украинцев могут провести в четырех областях. Об этом рассказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Так называемые "референдумы", которые рашисты хотят провести на оккупированных территориях, могут состояться уже очень скоро, кремль хочет их приурочить к 11 сентября ("Дню единого голосования").

На фоне этого эвакуацию могут провести не только для жителей Донецкой области.

Это частично Харьковская, Днепропетровская, Николаевская, Запорожская области, говорит он.

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Разведка Великобритании вычислила новую цель оккупантов в Украине 2022-08-15 08:25