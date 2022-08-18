ВОЙНА В Украине КАРТА Ядерный терроризм россии: готовится план срочной эвакуации на случай ЧП на Запорожской АЭС

2022-08-18 08:26

Во временно оккупированном Энергодаре идет корректировка плана эвакуации из города и зоны риска радиационного загрязнения с учетом военной ситуации. Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире телеканала Апостроф.

"Ситуация опасна и не только для Запорожской области. Если взять 50 км зону обязательного отселения в результате возможной аварии на АЭС, то это больше 200 тысяч в нашей области и 200 тысяч в Днепропетровской области. Речь идет о городах Никополь, Марганец, Энергодар, Васильевка, Днепрорудное и другие", - отметил он.

По его словам, полностью реализовать меры гражданской защиты населения очень тяжело, потому что часть территории захвачена.

Старух заявил, что созданы соответствующие управленческие структуры, сейчас происходит корректировка плана эвакуации. Ситуация находится на контроле центральных властей.

Напомним, на прошлой неделе территория Запорожской АЭС несколько раз подвергалась обстрелам оккупантов. В связи с этим Верховная Рада на заседании 15 августа приняла обращение к международным организациям и руководствам стран с призывом осудить ядерный терроризм россии на Запорожской атомной электростанции.