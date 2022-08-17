ВОЙНА В Украине фото Взрывы под Симферополем: Bellingcat оценил число самолетов на авиабазе

2022-08-17 20:30

 

На аэродроме в Гвардейском размещались бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25СМ, утверждает Христо Грозев.

На территории военной авиабазы в пгт Гвардейское Симферопольского района Крыма, где сегодня прозвучали взрывы, находилось более 20 самолетов. Об этом сообщил расследователь Bellingcat Христо Грозев в Twitter во вторник, 16 августа.

"Российские СМИ сообщают о новом пожаре на авиабазе в Крыму сегодня, на этот раз на военном аэродроме в Гвардейском. На нем размещались 12 самолетов Су-24М и 12 самолетов Су-25СМ", – написал Грозев.

 

Расследователь подчеркнул, что этот аэродром был интегрирован в состав ВМФ России.

Ранее стало известно, что оккупанты увеличили активность авиации под Севастополем – с аэродрома Бельбек. Это произошло после взрывов на аэродроме под Саками на прошлой неделе.

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