Спорт "Обыграли нелюдей": Суркис оценил игру "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов

2024-09-02 21:37

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис похвалил игроков команды за выступление в квалификации Лиги чемпионов, где "бело-синие" остановились на последнем этапе, проиграв путевку в основной раунд австрийскому "Зальцбургу". В особенности функционер отметил победу подопечных Александра Шовковского над белградским "Партизаном".

Об этом Суркис заявил в интервью YouTube-каналу "ПроФутбол Digital". По словам главы киевского клуба, в противостоянии с австрийцами украинской команде не хватило везения, а поединок против сербского коллектива был особенным из-за поддержки "партизанами" страны-агрессора.

"Мне понравилось, как ребята подошли к матчам квалификации Лиги чемпионов. Обыграли непростую команду "Партизан". Это был, скорее, не футбольный, а политический матч, мы все это понимаем. Это было важно для наших ребят, которые воюют, чтобы мы обыграли этих нелюдей, которые ездят в Россию. Мы обыграли их 9:1 Затем обыграли "Рейнджерс", а затем был "Зальцбург", хорошая команда, где собраны игроки, которые стоят 15-20 миллионов. Я понимаю, что в футболе есть везение, а есть невезение. Нам в этих матчах не повезло. Мы могли и обязаны были их пройти", – сказал Суркис.

Напомним, киевское "Динамо" сыграет в основном раунде обновленной Лиги Европы. Украинцы уже узнали своих соперников, которых теперь будет не три, а восемь.