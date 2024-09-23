Мир В ISW оценили неудачный запуск ракеты Сармат в рф

2024-09-23 17:37

Россия вряд ли применит ядерное оружие в Украине или других местах, считают американские аналитики.

Российские военные провели неудачное испытание межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 Сармат, способной нести ядерные боеголовки. Это подтверждают спутниковые снимки повреждений на космодроме Плесецк в Архангельской области, сделанные 21 сентября, сообщает американский Институт изучения войны (ISW) в отчете, обнародованном накануне.



"На снимках показана большая воронка в пусковой шахте Юбилейной, откуда российские войска ранее проводили испытательные пуски ракеты Сармат... Шахта на площадке Юбилейная была специально переоборудована для проведения пусков Сармат", - говорится в сообщении.



Указано, что Россия намерена заменить ракетами Сармат ракеты времен СССР Воевода и ускорила разработки после того, как соглашение о поставках комплектующих для Воеводы из Украины нарушилось после начала войны РФ против Украины в 2014 году.



"Однако разработка Сармата столкнулась с многочисленными задержками, и это недавнее, наверное, неудачное испытание станет четвертым зарегистрированным неудачным испытанием Сармата на сегодняшний день. Россия успешно испытала Сармат лишь один раз, в апреле 2022 года, а российские военные, как сообщается, поставили ракету дежурство в сентябре 2023 года", - рассказали в ISW.



Аналитики отмечают, что неудачное испытание ракеты не означает, что российская "ядерная триада" стала менее эффективной, но указывает на то, что Москва испытывает трудности с разработкой новых ракетных возможностей под давлением международных санкций и в условиях войны с Украиной.

Также в ISW считают, что Россия вряд ли применит ядерное оружие в Украине или других местах.



"Кремль, как сообщается, пересматривает эффективность угроз ядерным оружием в рамках попыток повлиять на дебаты Запада по поддержке Украины и, в частности, разрешения использовать предоставленное Западом оружие против военных объектов в России... Российские чиновники поняли, что ядерные угрозы никого не пугают, а российский учёный, имеющий тесные связи с высокопоставленными российскими дипломатами, заявил, что партнеры России на Глобальном Юге не удовлетворены ядерными угрозами России", - пишут аналитики.



Они отмечают, что ядерные угрозы Кремль используются для продвижения самосдерживания стран Запада и не являются признаком его готовности применить ядерное оружие.



ISW продолжает оценивать, что завуалированные угрозы Моски о ядерной конфронтации направлены на то, чтобы нарушить и отсрочить ключевые моменты принятия решений в политических дискуссиях Запада о дальнейшей военной помощи Украине.



Напомним, вчера стало известно, что в России взорвалась ракета Сармат во время испытаний в Плесецке. Был уничтожен испытательный полигон.



Анализ спутниковых снимков от Maxar показал, что после взрыва ракеты Сармат на месте стартовой шахты осталась воронка шириной 62 метра.