ВОЙНА В Украине Вражеский удар по Львову: число жертв возросло до семи

2024-09-04 10:29

Число погибших в результате вражеской атаки на Львов возросло до семи. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Telegram среду, 4 сентября.

"Семь погибших во Львове. Трое из семи погибших - дети", - написал он.

По словам городского головы, удар был по исторической части Львова. Предварительно, летели дроны и ракеты. Пожары местами до сих пор тушат.

Под атаку попали два района - Франковский и Железнодорожный. Разбор завалов продолжается.

В Железнодорожном районе пострадали 50 домов. Во Франковском - 25 домов. Это все историческая часть города.