Світ У Пентагоні стався витік даних майже 3 млн людей

2026-09-30 11:35

Несанкціонований доступ до системи Міноборони США тривав із жовтня 2025 року до липня 2026-го.

Про це повідомляє ABC News.

Витік зачепив 2,76 млн живих людей та 294 тисячі померлих.

Серед викраденої інформації — номери соціального страхування та дані про посади військових і цивільних працівників.

Система загалом містить записи про понад 60 млн людей — військовослужбовців, резервістів, ветеранів, контрактників та членів їхніх родин.

У Пентагоні заявили, що вразливість уже усунули, а доказів використання викрадених даних наразі не виявили.