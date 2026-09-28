Світ Пентагон оновив дані про втрати під час конфлікту з Іраном

2026-09-28 09:28

Кількість загиблих американських військовослужбовців під час конфлікту з Іраном зросла до 19 осіб. Про це свідчать оновлені дані Пентагону.

Станом на сьогодні у базі даних Міноборони США було зазначено 14 випадків загибелі під час операції Епічна лють. Ще чотири випадки внесені до окремої категорії "Закордонні операції" та стосуються липневого періоду перемир’я між Вашингтоном і Тегераном, після завершення якого бойові дії відновилися. Останній випадок загибелі також зарахували до цієї категорії.

Як повідомляє The Washington Post із посиланням на анонімного представника американського відомства, жінка-офіцер сухопутних військ померла через проблеми зі здоров’ям під час перельоту на Близький Схід.

Минулого тижня видання писало, що реальні втрати американських військових могли бути вищими за офіційно оприлюднені. За словами посадовців, до п’яти випадків загибелі не були відображені у відкритій базі Пентагону. Станом на вівторок ця розбіжність залишалася неврегульованою.

За даними бази Пентагону, під час конфлікту з Іраном понад 820 американських військових зазнали поранень різного ступеня тяжкості.