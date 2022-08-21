ВОЙНА В Украине Топливный кризис в Украине преодолен: важное заявление Минэкономики

2022-08-21 17:30

 

В Кабинете министров Украины заявили о преодолении топливного кризиса в стране.

Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил заместитель министра экономики Украины Денис Кудин.

По словам чиновника, ситуация с дефицитом горючего, которая наблюдалась в начале лета, была временной и на сегодняшний день является пройденным этапом. Сейчас в Украине достаточное количество бензина и дизельного топлива, заявил Кудин.

Как отметил чиновник, благодаря достаточному предложению горючего на рынке цены опускаются. Он добавил, что на понижение цен влияют ряд факторов, в частности, снижение стоимости нефти.

Параллельно в Минэкономики не ожидают повышения цен на топливо из-за возвращения акциза.

Ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект об отмене льготного налогообложения на топливо.

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