ВОЙНА В Украине роССия вновь продлила запрет на полеты вблизи границ Украины

2022-08-22 19:00

В России в очередной раз продлили запрет на авиаперелеты в южных и центральных областях страны. Ограничение введено в связи с войной в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 29 августа 2022 года", - говорится в сообщении.

Запрет касается полетов в 11 российских аэропортов. В частности, аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Отметим, что ограничение действует с 24 февраля.

Напомним, с 23 по 25 августа Россия остановила пассажирское сообщение по Черному морю между рядом городов по "техническим причинам".

Кроме того, по данным Генштаба, РФ закроет отдельные участки воздушного пространства в трех областях с 22 до 25 августа.