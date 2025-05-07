Мир Польские перевозчики снова пытаются устранить конкурентов, угрожая блокировать границу

2025-05-07 10:29

Польские перевозчики объявили о намерении начать новую акцию протеста на границе с Украиной. Блокада планируется на пункте пропуска Дорогуськ-Ягодин. Об этом сообщил Комитет защиты перевозчиков и работодателей в сфере транспорта Польши на своей странице в Facebook.

Причиной протеста стало, по словам организаторов, игнорирование их требований польской властью относительно ограничения доступа украинских перевозчиков на внутренний рынок.

"Разочарованные отсутствием действий со стороны польского правительства, мы хотим восстановить некий баланс на транспортном рынке, который якобы был нарушен после отмены разрешений для украинских перевозчиков", – заявили в комитете.

 Дата начала и продолжительность акции пока не разглашаются. Протестующие пообещали информировать о дальнейшем ходе событий по мере их развития.

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