ВОЙНА В Украине фото роССия ударила по поезду на Днепропетровщине, по меньшей мере 15 человек погибли

2022-08-24 22:01

 

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН сообщил об ударе российских оккупантов по железнодорожной станции на Днепропетровщине и по меньшей мере 15 погибших.

Об этом говорилось в его выступлении на заседании Совбеза ООН, видеозапись которого опубликована в Telegram-канале главы государства.

"Только идя делать это обращение я получил информацию о том, что российским ракетным ударом по Днепропетровской области, по железнодорожной станции, прямо по вагонам на станции Чаплино - четыре пассажирских вагона сейчас горят. По состоянию на сейчас убиты по меньшей мере 15 человек и около 50 человек ранены. Спасатели работают. Но, к сожалению, количество погибших еще может увеличиться", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что "так Россия подготовилась к этому заседанию Совбеза ООН".

 

subscriber subscriber

Еще по теме

путин либо начнет ядерную войну, либо даст заднюю: Жданов – о ситуации в роммии

2022-08-24 22:00

Война в Украине с роССией идет на истощение: генсек НАТО предупредил о тяжелой зиме

2022-08-24 20:30

роССия, вероятно, планирует построить "мост" из барж под Херсоном – разведка Британии

2022-08-23 22:00

роССия заявила об усыновлении тысячи незаконно вывезенных из Мариуполя детей

2022-08-23 20:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

фото роССия ударила по поезду на Днепропетровщине, по меньшей мере 15 человек погибли

2022-08-24 22:01

путин либо начнет ядерную войну, либо даст заднюю: Жданов – о ситуации в роммии

2022-08-24 22:00

В Генштабе рф настаивают на общей мобилизации из-за количества потерь – СтратКом ВСУ

2022-08-24 21:30

Уже на службе ВСУ: Турция передала Украине 50 бронеавтомобилей Kirpi с противоминной защитой

2022-08-24 21:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

фото роССия ударила по поезду на Днепропетровщине, по меньшей мере 15 человек погибли 2022-08-24 22:01
путин либо начнет ядерную войну, либо даст заднюю: Жданов – о ситуации в роммии 2022-08-24 22:00
В Генштабе рф настаивают на общей мобилизации из-за количества потерь – СтратКом ВСУ 2022-08-24 21:30
Уже на службе ВСУ: Турция передала Украине 50 бронеавтомобилей Kirpi с противоминной защитой 2022-08-24 21:00