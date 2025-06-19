ВІЙНА В Україні Колишньому військовому дали 15 років тюрми за держзраду та дезертирство

2025-06-19 12:30

Колишній військовий проведе 15 років за ґратами за те, що передавав ворожим спецслужбам дані про українських військових на Запоріжжі. Про це інформує пресслужба ДБР.

На початку 2023 року чоловік був мобілізований до однієї з військових частин у Запоріжжі. Уже в серпні він самовільно залишив місце служби та перейшов на бік ворога.

У ДБР відзначили, що уродженець тимчасово окупованої Кам’янки-Дніпровської на Запоріжжі виявляв проросійські погляди ще до служби. Втім, після втечі з частини дезертир не поїхав на окуповану територію, а залишився у прифронтовому регіоні, щоб шпигувати на користь ворога.

Через зв’язки у захопленому місті він вийшов на представників спецслужб ворога. Зловмисник фіксував локації регіонального управління СБУ, фотографував будівлі та співробітників. За зібрані матеріали отримував грошову винагороду на банківську картку.

Згодом фігурант придбав бездротові відеокамери з функцією онлайн-трансляції. Він планував встановити їх уздовж маршрутів пересування військової техніки ЗСУ.

Суд визнав чоловіка винним у дезертирстві та держзраді за ч. 4 ст. 408 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України й призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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