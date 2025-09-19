ВІЙНА В Україні Оновлено порядок призначення та виплати грошової допомоги у випадку загибелі військових ЗСУ

2025-09-19 10:27

Оновлено порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги у випадку загибелі військовослужбовців ЗСУ в період дії воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Зазначається, що загальний розмір одноразової грошової допомоги залишається без змін і становить 15 млн грн.

Виплата 1/5 частини від загального розміру ОГД (3 млн грн) здійснюватиметься одразу. А виплата 4/5 від суми допомоги (12 млн грн) проводитиметься поетапно протягом 80 місяців за фіксованим графіком (орієнтовно 150 тис. грн щомісяця).

Нові правила застосовують для членів родин загиблих, смерть яких засвідчена до цієї дати. Порядок та терміни виплат залишаються без змін.

