ВІЙНА В Україні У Києві викрили чергову схему "допомоги" ухилянтам - ціна питання складала 15 тис. доларів

2025-08-08 12:29

У Києві повідомили про підозру чоловіку, який допомагав за гроші продовжити термін групи інвалідності, а згодом на цій підставі вирішити питання з виїздом чоловіка за кордон, повідомив Офіс генпрокурора.

Зазначається, що киянину, що має групу інвалідності, термін якої спливає у серпні 2025 року, чоловік обіцяв допомогти з її продовженням. Для цього необхідно укласти декларацію з певним лікарем, який направить на медико-соціальну експертизу, де дадуть потрібний висновок та продовжать групу інвалідності. Це дасть змогу отримати офіційну відстрочку від мобілізації та на законних підставах виїхати з країни. Ціна питання - 15 тис. доларів США.

Зазначимо, що підозрюваний намагався бути дуже обережним - працював виключно з клієнтами, яких рекомендували знайомі.

Після отримання грошей його затримали.

Фігуранту повідомлено про підозру-одержання неправомірної вигоди за вплив на службову особу, поєднане з її вимаганням, а також організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у сумі 908 тис. гривень.За вчинене йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

