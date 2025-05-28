Мир ЄС значно посилить свої оборонні потужності - затверджено програму у 150 мільярдів євро

2025-05-28 13:34

Рада Євроcпейського ухвалила регламент створення інструменту Безпека і оборона для Європи (SAFE). Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

"Ми ухвалили першу масштабну оборонну інвестиційну програму на рівні ЄС вартістю 150 мільярдів євро... Це безпрецедентний інструмент, який посилить нашу обороноздатність і підтримає нашу оборонну промисловість. Чим більше ми інвестуємо в нашу безпеку і оборону, тим краще ми стримуємо тих, хто бажає нам зла", - заявив міністр Польщі у справах ЄС Адам Шлапка.

Зазначається, що новий інструмент фінансуватиме термінові та масштабні інвестиції в Європейську оборонну технологічну та промислову базу (EDTIB). Це дозволить посилити виробничі потужності, забезпечити доступність оборонного обладнання в разі потреби й усунути прогалини у спроможностях.

Також SAFE дозволить Єврооюзу і надалі підтримувати Україну, залучивши її оборонну промисловість до цього інструменту з самого початку. Наша країна буде розглядатися на тих же умовах, що і інші члени блоку.

"Через SAFE ЄС надасть до 150 млрд євро, які будуть розподілені між зацікавленими країнами-членами на вимогу і на основі національних планів. Виплати здійснюватимуться у формі довгострокових кредитів за конкурентними цінами, які будуть погашатися країнами-членами-бенефіціарами", - йдеться у повідомленні.