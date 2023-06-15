Мир Кувейт закупает беспилотники Bayraktar, которые доказали свою эффективность в условиях войны

2023-06-15 13:35

Кувейт заключил соглашение с Турцией на поставку ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2. Сумма контракта составляет $367 млн, сообщила накануне армия эмирата в Twitter.

"Министерство обороны Кувейта заключило прямой контракт с турецкой стороной на поставку комплекса БпЛА Bayraktar TB2 на сумму $367 млн", - говорится в заявлении, в котором не уточняется количество дронов.

Отмечается, что ранее Bayraktar TB2 прошел серию испытаний в Кувейте, он смог продержаться в воздухе более 23 часов без перерыва в сложных климатических условиях, таких как высокая температура, ветер и песчаные бури.

Кувейт стал 28 страной в мире, заключившей контракт на покупку этих беспилотников.

В свою очередь турецкая компания Baykar сообщила, что уже завершила поставки Bayraktar TB2 в Кувейт. Там отметили, что в тендере на поставку дронов также участвовали компании из США, ЕС и Китая, но в результате предпочтение было отдано турецкой разработке.

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В Милане умер экс-премьер Италии и друг бункерного Сильвио Берлускони 2023-06-12 14:31
Великобритания предоставит Украине гуманитарную помощь на 20 млн долларов 2023-06-12 11:33
Болгария готовит арбитражный иск против рф за приостановку поставок газа 2023-06-09 17:32