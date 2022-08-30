ВОЙНА В Украине фото Maxar Technologies: на ЗАЭС видны дыры в крыше от российских обстрелов

2022-08-30 21:30

 

Согласно новым спутниковым снимкам Maxar Technologies, в крыше здания Запорожской АЭС образовались четыре пробоины.

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"Новые спутниковые снимки утром, 29 августа 2022 года, Запорожской АЭС в Энергодаре, Украина. На этой неделе группа инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) готовится посетить объект", - говорится в сообщении Maxar.

На спутниковых снимках также видно по меньшей мере три российских бронетранспортера.

На спутниковом снимке также виден пожар севернее завода.

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