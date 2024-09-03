ВОЙНА В Украине Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси едет на Запорожскую АЭС для недопущения ядерной аварии

2024-09-03 13:35

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси находится в пути на Запорожскую АЭС. Об этом он сообщил накануне в соцсети Х.

"Я направляюсь на Запорожскую АЭС (Украина), моя цель - продолжить оказание нашей помощи и содействие в недопущении ядерной аварии", - написал Гросси.

Он напомнил, что уже два года, как создана миссия МАГАТЭ, цель которой помочь обеспечить ядерную безопасность и защищенность на АЭС, являющейся самой большой в Европе.

Отмечалось, что это будет уже пятый визит Гросси на ЗАЭС после того, как 1 сентября 2022 года он закрепил постоянное присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС с целью мониторинга. В общей сложности для Гросси это будет уже 10-й визит в Украину с начала полномасштабного вторжения.

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