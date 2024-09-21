Политика МАГАТЭ призывает рф деоккупировать ЗАЭС и вернуть станцию под контроль Украины

2024-09-21 15:30

 

МАГАТЭ призывает к немедленному выводу военного и другого персонала России с территории Запорожской АЭС и возвращению станции под контроль украинской власти для обеспечения ее безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго, отмечая, что генеральная конференция МАГАТЭ во время своей 68-й сессии 65 голосами одобрила резолюцию "Ядерная безопасность, защищенность и гарантии в Украине", соавторами которой выступили 52 страны-члены агентства.

Согласно сообщению, резолюция подтверждает, что украинские атомные станции, среди которых и Запорожская АЭС, должны функционировать под полным суверенным контролем Украины.

При этом до момента возвращения ЗАЭС под контроль Украины от России требуется обеспечить МАГАТЭ неограниченный доступ ко всем объектам и информации на станции.

"В документе выражается поддержка дальнейших усилий МАГАТЭ по преодолению рисков ядерной безопасности в Украине, особенно в контексте решения гендиректора Агентства направить наблюдательные миссии на высоковольтные подстанции, которые являются ключевыми для работы украинских АЭС.

А также поддержка продолжения предоставления МАГАТЭ технической помощи Украине для обеспечения безопасной работы атомных объектов и дальнейшая политическая, финансовая и материальная поддержка соответствующих программ", - рассказали в министерстве.

Напомним:

МАГАТЭ расширит представительство своих мониторинговых миссий в Украине на объекты инфраструктуры, имеющие влияние на безопасность АЭС.

Ни один реактор не будет перезапущен до тех пор, пока война будет продолжать угрожать ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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