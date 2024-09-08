ВОЙНА В Украине Сбивание роССийских ракет: Нидерланды сделали заявление

2024-09-08 16:30

 

Союзники по НАТО пытаются предотвратить прямое столкновение между ВВС НАТО и Россией, подчеркнул глава Минобороны Нидерландов.

Возможность сбивания странами-партнерами ракет и дронов РФ над Украиной имеет больше рисков, чем преимуществ. Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в интервью Радио Свобода.

Глава Минобороны отметил, что участие НАТО в сбивании ракет РФ над территорией Украины будет иметь ограниченные преимущества. В частности, если поставить системы ПВО на границе с Украиной, они смогут покрыть относительно небольшую территорию.

"В таком случае это означало бы, что вам нужно иметь самолеты в небе, чтобы защитить Украину. Тогда, конечно, возникнет риск прямого столкновения между ВВС НАТО и Россией", – пояснил Брекельманс.

Министр добавил, что именно этот тип эскалации пытаются предотвратить союзники по НАТО. Брекельманс считает, что такой подход партнеров, в том числе в пользу Украины.

"Нужно всегда искать креативные пути помощи Украине. Но мы также в каждом случае должны взвешивать, преобладают ли выгоды рискам. Пока разницы нет. Такое одобренное решение", - резюмировал он.

Напомним, ранее власти Польши заявили, что не будут сбивать российские беспилотники и ракеты над территорией Украины и не будут тренировать на украинской территории военных.

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