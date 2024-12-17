Жизнь Посол Украины в США Оксана Маркарова пожаловалась, что ее постоянно троллят пранкеры

2024-12-17 10:26

Посол Украины в США Оксана Маркарова получила много сообщений от пранкеров – злоумышленников, выдающих себя за американских чиновников. Об этом она сообщила в Facebook .

По словам посла, за последние дни на ее телефон поступила "куча сообщений от пранкеров/злоумышленников", которые выдают себя за чиновников США и либо просят прямые контакты украинских чиновников, либо срочного разговора. При этом злоумышленники делают вид, что пишут из секретного телефона.

Конечно, мы с нашими всеми партнерами в постоянном контакте и тоже используем исключительно проверенные каналы коммуникации, поэтому все такие случаи сразу поймали и сообщили правоохранителям, – рассказала Маркарова.

Она объяснила, что решение сообщить о действиях пранкеров было принято ею из-за «всплеска таких контактов, а также достаточно хорошего качества выполнения» и призвала коллег быть бдительными.

subscriber subscriber

Еще по теме

В США завершили подсчет голосов - Трамп одержал окончательную победу в последнем штате

2024-11-11 09:36

На фоне выборов в США курс биткоина обновил исторический максимум - $70 тыс

2024-10-23 08:24

Выборы в США: Камала Харрис добивается второго раунда дебатов с Трампом

2024-09-12 11:34

Маркарова объяснила, почему США должны разрешить бить своим оружием по роССии

2024-05-20 16:05

Еще новости в разделе "Жизнь"

В сервисных центрах МВД произошел сбой в работе системы предварительной записи

2024-12-17 14:45

В 16 областях Украины зафиксированы отключения света из-за непогоды

2024-12-17 13:35

Посол Украины в США Оксана Маркарова пожаловалась, что ее постоянно троллят пранкеры

2024-12-17 10:26

Адмін каналу Джокер заявив, що Олег Гороховський через monobank нібито «відбілює» гроші для Лачена, - Марія Барабаш

2024-12-16 19:35
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

В сервисных центрах МВД произошел сбой в работе системы предварительной записи 2024-12-17 14:45
В 16 областях Украины зафиксированы отключения света из-за непогоды 2024-12-17 13:35
Посол Украины в США Оксана Маркарова пожаловалась, что ее постоянно троллят пранкеры 2024-12-17 10:26
Адмін каналу Джокер заявив, що Олег Гороховський через monobank нібито «відбілює» гроші для Лачена, - Марія Барабаш 2024-12-16 19:35