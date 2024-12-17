Жизнь Посол Украины в США Оксана Маркарова пожаловалась, что ее постоянно троллят пранкеры

2024-12-17 10:26

Посол Украины в США Оксана Маркарова получила много сообщений от пранкеров – злоумышленников, выдающих себя за американских чиновников. Об этом она сообщила в Facebook .

По словам посла, за последние дни на ее телефон поступила "куча сообщений от пранкеров/злоумышленников", которые выдают себя за чиновников США и либо просят прямые контакты украинских чиновников, либо срочного разговора. При этом злоумышленники делают вид, что пишут из секретного телефона.

Конечно, мы с нашими всеми партнерами в постоянном контакте и тоже используем исключительно проверенные каналы коммуникации, поэтому все такие случаи сразу поймали и сообщили правоохранителям, – рассказала Маркарова.

Она объяснила, что решение сообщить о действиях пранкеров было принято ею из-за «всплеска таких контактов, а также достаточно хорошего качества выполнения» и призвала коллег быть бдительными.