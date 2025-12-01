Політика Екс-посол України Маркарова отримала посаду радника президента з питань відбудови та інвестицій

2025-12-01 09:35

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього посла України у США Оксану Маркарову своїм радником із питань відбудови України та інвестицій. Про це глава держави повідомив в Telegram у неділю, 30 листопада.



"Відсьогодні Оксана Маркарова продовжить допомагати нашій державі як мій радник із питань відбудови України та інвестицій. Ми обов’язково захистимо нашу незалежність і право України бути суверенною європейською державою", - повідомив президент.



Зеленський зазначив, що його команда забезпечує Україні здатність захищатися та в щоденному режимі вже майже чотири роки протистояти повномасштабній агресії РФ. Також, попри всі складнощі, забезпечує Україні необхідну зброю, системи ППО, достатній ресурс для внутрішньої стійкості.



"Але, окрім фундаментальної мети захисту незалежності та щоденної роботи заради виживання України, маємо довгострокову мету - забезпечити для України можливість відбудуватися після бойових дій і поновити нормальний економічний розвиток. Це завдання для уряду України, всіх наших інституцій, українського бізнесу, і вважаю, що кожен, хто може допомогти в цьому Україні, має допомагати", - додав президент.



Зеленський зазначив, що радий, що Маркарова залишається в ого команді. До її завдань тепер входитимуть консультації з питань, які посилюють Україну, а саме - кращий бізнес-клімат, посилення фінансової стійкості нашої держави, залучення інвестицій і планування відбудови разом із нашими стратегічними партнерами.



В Офісі президента зазначили, що Маркарова має значний досвід в управлінні публічними фінансами та приватним капіталом, а також у залученні інвестицій. Під час роботи на керівних посадах у Міністерстві фінансів України вона створила урядову агенцію UkraineInvest та Фонд підтримки стартапів.



Радниця консультуватиме президента з питань, пов’язаних із покращенням бізнес-клімату, посиленням фінансової стійкості держави, залученням інвестицій та плануванням відбудови разом зі стратегічними партнерами України.