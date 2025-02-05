Политика Стали известны детали подготовки встреч между командами Владимира Зеленского и Дональда Трампа

2025-02-05 13:34

Посольство Украины в США работает над рядом встреч между командами президента Владимира Зеленского и президента Дональда Трампа. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, сообщает Общественное.

"Мы всегда готовим и встречи, и звонки. Это занимает определенное время. Контактов у Украины (в команде нового президента США, - ред.) гораздо больше, чем у других стран", - ответила она на вопрос, идет ли речь также о встрече двух президентов.

Маркарова заверила, что у посольства хорошие контакты с государственным секретарем Марко Рубио и советником по национальной безопасности Майклом Уолтцом, с которыми украинское представительство работало еще до избрания Трампа.

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