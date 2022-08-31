ВОЙНА В Украине "Рискнул карьерой ради другого будущего": Байден отреагировал на смерть Горбачева

2022-08-31 17:00

Президент США отметил, что лишь единицы чиновников СССР смогли признать, что перемены нужны.

Президент США Джо Байден отреагировал на смерть первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. Он отметил, что последний лидер Советского Союза рискнул карьерой ради "другого будущего".

Об сообщила пресс-служба Белого дома.

"После десятилетий жестоких политических репрессий он (Горбачев) принял демократические реформы. Он верил в гласность и перестройку, открытость и перестройку не просто как в лозунги, а как в путь вперед для народов советского союза после стольких лет изоляции и скитаний", – говорится в сообщении.

Байден указал, что лишь единицы советских чиновников смогли признать, что стране необходимы перемены

"Это были действия редкого лидера – человека, который имел воображение, чтобы увидеть возможность другого будущего, и мужество, чтобы рискнуть всей своей карьерой ради его достижения", – подчеркнул президент США.

По его словам, результатом такого рискованного шага Горбачева стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей в мире.

30 августа 92-м году умер первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. По данным российских Telegram-каналов, накануне смерти Горбачев приехал в больницу на процедуру гемодиализ. У него были проблемы с почками.

В свою очередь Глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен написала, что Горбачев - лидер, которого уважали и которому доверяли.