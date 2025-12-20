Світ Суд визнав винним ще одного лікаря у справі про смерть голлівудського актора Меттью Перрі

2025-12-20 13:33

У Каліфорнії суд визнав винним ще одного лікаря у справі про смерть голлівудського актора Меттью Перрі. Медик Марк Чавес із Сан-Дієго отримав покарання за незаконний продаж кетаміну, який згодом потрапив до зірки серіалу Друзі.

Як повідомляє BBC, Чавеса засудили до восьми місяців домашнього арешту та трьох років ув’язнення під наглядом. Хоча йому загрожувало до десяти років федеральної в’язниці, вирок пом’якшили в межах угоди про визнання провини. У жовтні 2024 року лікар добровільно здав медичну ліцензію та паспорт.

Під час слідства Чавес зізнався, що отримував кетамін у власній клініці та через гуртового дистриб’ютора за шахрайськими рецептами, після чого продавав препарат лікарю Сальвадору Пласенсії. Саме Пласенсія постачав кетамін Меттью Перрі.

На початку грудня 2025 року Сальвадора Пласенсію засудили до понад двох років ув’язнення у межах цієї ж справи.

Очікується, що вироки ще трьом фігурантам - особистому помічнику актора, його знайомому та торговці кетаміном -оголосять найближчими місяцями. Усі п’ятеро обвинувачених визнали свою провину у справі про смерть Меттью Перрі, який помер 28 жовтня 2023 року внаслідок сильного впливу препарату.