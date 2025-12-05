Життя Лікарці столичної стоматології повідомили про підозру у халатності, яка спричинила смерть семирічної дитини

2025-12-05 10:28

У Києві повідомили про підозру лікарці-анестезіологу стоматології у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть семирічного хлопчика. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

У березні цього року під час підготовки до стоматологічного втручання лікарка ввела 7-річному хлопчику препарат, який був йому протипоказаний через стан здоров’я.

Одразу після введення ліків у дитини настала зупинка серця. Бригада швидкої допомоги протягом двох годин проводила реанімаційні заходи, проте врятувати життя малолітнього пацієнта не вдалося.

Слідством встановлено, що лікарка була обізнана щодо протипоказань, однак попри це застосувала зазначений медикамент. За неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником підозрюваній загрожує до трьох років позбавлення волі.