ВОЙНА В Украине Италия предоставит Украине финансовую помощь для разминирования освобожденных территорий

2022-09-02 22:12

Италия предоставит Украине финансовую помощь для гуманитарного разминирования освобожденных от рашистов. территорий. Вближайшее время Рим выделит для этих операций около 2 миллионов евро, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Италия будет способствовать в послевоенном восстановлении нашей страны , в том числе с гуманитарным разминированием территорий, сообщил министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо: "Начиная с сегодняшнего дня, Италия как на самом высоком государственном уровне, так и на местных уровнях сможет присоединиться к проектам восстановления Украины. В рамках этого проекта мы решили предоставить 2 миллиона евро, которые будут направлены для гуманитарного разминирования".

Как сообщает департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины, глава итальянского внешнеполитического ведомства сообщил о подписании договора с итальянскими городскими советами. "Многие итальянские крупные и малые города имеют подписанные меморандумы о сотрудничестве с украинскими городами. Это братство между городами, которое родилось либо до войны, либо во время нее. И мы хотим использовать этот канал для того, чтобы работать в направлении обновления Украины", - отметил он.

Часть оборудования для разминирования Италия сможет передать украинским спасателям в ближайшее время.