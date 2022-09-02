ВОЙНА В Украине Италия предоставит Украине финансовую помощь для разминирования освобожденных территорий

2022-09-02 22:12

Италия предоставит Украине финансовую помощь для гуманитарного разминирования освобожденных от рашистов. территорий. Вближайшее время Рим выделит для этих операций около 2 миллионов евро, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Италия будет способствовать в послевоенном восстановлении нашей страны , в том числе с гуманитарным разминированием территорий, сообщил министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо: "Начиная с сегодняшнего дня, Италия как на самом высоком государственном уровне, так и на местных уровнях сможет присоединиться к проектам восстановления Украины. В рамках этого проекта мы решили предоставить 2 миллиона евро, которые будут направлены для гуманитарного разминирования".

Как сообщает департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины, глава итальянского внешнеполитического ведомства сообщил о подписании договора с итальянскими городскими советами. "Многие итальянские крупные и малые города имеют подписанные меморандумы о сотрудничестве с украинскими городами. Это братство между городами, которое родилось либо до войны, либо во время нее. И мы хотим использовать этот канал для того, чтобы работать в направлении обновления Украины", - отметил он.

Часть оборудования для разминирования Италия сможет передать украинским спасателям в ближайшее время.

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ВОЙНА В Украине

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18 тисяч гривень зможуть отримати українці, які повертаються з-за кордону - як отримати таку допомогу 2022-09-02 20:34
Литва требует в кратчайшие сроки отправить миротворцев Запорожскую АЭС 2022-09-02 19:31
КАРТА ВСУ в ходе контрнаступления на юге значительно отодвинули линию фронта, – Британская разведка 2022-09-02 18:28