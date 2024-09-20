ВОЙНА В Украине В ближайшие дни Украина получит от Италии еще одну зенитно-ракетную батарею SAMP/T

2024-09-20 22:12

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Украина получит второй зенитно-ракетный комплекс SAMP/T от Италии до конца сентября. Об этом сообщает RAI News.

"До конца этого месяца новая система SAMP/T будет доставлена ​​в Украину, и мы знаем, сколько стоит каждая минута задержки", - отметил Крозетто в своей речи на конференции Европейская торговля противовоздушной и противоракетной обороной.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Министерство обороны Италии готовит к отправке вторую систему противовоздушной обороны SAMP/T.

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