Политика Экс-премьер Италии рассказал о секретной миссии, которую выполнял по просьбе президента Украины

2025-03-31 12:35

Бывший премьер-министр Италии Массимо Д'Алема рассказал, что выполнял дипломатическую "секретную миссию" в Китае и Бразилии по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сказал на конференции Итальянская внешняя политика во времена Трампа, пишет La Repubblica.

По словам Д'Алемы, встреча с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой оказалась неудачной.

"Лула практически выставил меня за дверь, заявив, что война в Украине - это проблема американцев, и пусть они сами ее решают. Он также посоветовал мне больше интересоваться ситуацией в Палестине", - рассказал политик.

Зато в Китае Д'Алема имел содержательную беседу с главой внешнеполитического отдела Коммунистической партии Китая. Чиновник представил предложение о создании международных миротворческих сил по аналогии с Косово.

"Потом он попрощался со мной фразой, которая заставила меня задуматься: Знаете, вы первый европеец, который пришел говорить с нами об этом. Другие только просят нас не поддерживать россию", - рассказал Д’Алема.

Издание отмечает, что результаты этой "секретной миссии" остаются неизвестными. 

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