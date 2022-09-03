ВОЙНА В Украине Названа дата, когда объявят имя нового премьера Великобритании: с фаворитом уже определились

2022-09-03 18:00


Консервативная партия Великобритании завершила второй тур голосования и планирует объявить имя нового премьер-министра 5 сентября. В этот же день действующий глава правительства Борис Джонсон уйдет в отставку, сообщив об этом королеве Елизавете II.

Информация об этом появилась 3 сентября. Отмечается, что в последнем этапе выборов принимали участие министр иностранных дел Лиз Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак.

К голосованию присоединились около 200 тысяч членов Консервативной партии. Оно продолжалось с начала августа. Лидером выборов предварительно считают Лиз Трасс, которая имеет преимущество в поддержке над Сунаком.

Глава британского МИД в своей предвыборной компании обещала продолжить политику Бориса Джонсона по отношению к Украине. Она заявила, что президент Владимир Зеленский станет первым, кому она позвонит на должности премьера. В то же время чиновница планирует работать над увеличением военной помощи Киеву вместе с партнерами по "Группе семи".

В целом, Трасс придерживается позиции действующего главы правительства в отношении Украины. Борис Джонсон поддержал выделение значительных средств на усиление военной помощи Киеву и трижды приезжал на встречу к Зеленскому.

 

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