Мир Новий Папа Лев XIV має намір встановити спільну для усіх християн дату Великодня

2025-06-09 16:44

Папа Лев XIV запропонував встановити спільну для усіх християн дату Великодня. Про це понтифік сказав на аудієнції, передає ресурс Vatican News.

Зазначається, що з такою ініціативою Папа виступив під час зустрічі з представниками православних церков та інших некатолицьких східних церков, які брали участь у симпозіумі з нагоди 1700-річчя Нікейського собору (який у свій час встановив спільну для всіх дату Великодня)

"Цього року, коли усі християни відзначали Великдень в один і той же день, хочу підтвердити відкритість Католицької церкви до пошуку рішення, яке б сприяло спільному святкуванню воскресіння Господа", - сказав Лев XIV.

Папа додав, що "різниця в календарях не дозволяє християнам спільно відзначати найважливіше свято в літургійному році, що спричиняє проблеми душпастирства всередині спільнот, розділяючи родини і послаблюючи довіру до нашого свідчення Євангелія".

Папа планує наприкінці листопада відвідати турецьке місто Ізнік, яке в 325 році мало назву Нікея і де й відбувся екуменічний собор.

Цього року християни східного та західного обрядів попри різні календарі святкували Великдень в один день - 20 квітня.Таке трапляється рідко - раз на три-чотири роки.