Мир Новий Папа Лев XIV має намір встановити спільну для усіх християн дату Великодня

2025-06-09 16:44

Папа Лев XIV запропонував встановити спільну для усіх християн дату Великодня. Про це понтифік сказав на аудієнції, передає ресурс Vatican News.

Зазначається, що з такою ініціативою Папа виступив під час зустрічі з представниками православних церков та інших некатолицьких східних церков, які брали участь у симпозіумі з нагоди 1700-річчя Нікейського собору (який у свій час встановив спільну для всіх дату Великодня)

"Цього року, коли усі християни відзначали Великдень в один і той же день, хочу підтвердити відкритість Католицької церкви до пошуку рішення, яке б сприяло спільному святкуванню воскресіння Господа", - сказав Лев XIV.

Папа додав, що "різниця в календарях не дозволяє християнам спільно відзначати найважливіше свято в літургійному році, що спричиняє проблеми душпастирства всередині спільнот, розділяючи родини і послаблюючи довіру до нашого свідчення Євангелія".

Папа планує наприкінці листопада відвідати турецьке місто Ізнік, яке в 325 році мало назву Нікея і де й відбувся екуменічний собор.

Цього року християни східного та західного обрядів попри різні календарі святкували Великдень в один день - 20 квітня.Таке трапляється рідко - раз на три-чотири роки.

subscriber subscriber

Еще по теме

Зеленский раскрыл детали встречи с новоизбранным Папой Римским Львом XIV

2025-05-19 13:32

Зеленский пригласил нового Папу Римского совершить апостольский визит в Украину

2025-05-13 10:26

В Ватикане избрали нового Папу Римского - из трубы на крыше Сикстинской капеллы пошел белый дым

2025-05-08 19:14

В Ватикане опять черный дым - Конклав вечером снова попытается выбрать нового Папу Римского

2025-05-08 10:27

Еще новости в разделе "Мир"

Новий Папа Лев XIV має намір встановити спільну для усіх християн дату Великодня

2025-06-09 16:44

В Бельгії 16-річний син українського військового зізнався у вбивстві своєї матері та сестри

2025-06-09 09:36

Поблизу української антарктичної станції Академік Вернадський зʼявився айсберг розміром більше кілометра

2025-06-07 13:34

Швеція візьме в оренду шість сотень місць у в’язницях Естонії - уряди підписали історичну угоду

2025-06-06 14:39
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Новий Папа Лев XIV має намір встановити спільну для усіх християн дату Великодня 2025-06-09 16:44
В Бельгії 16-річний син українського військового зізнався у вбивстві своєї матері та сестри 2025-06-09 09:36
Поблизу української антарктичної станції Академік Вернадський зʼявився айсберг розміром більше кілометра 2025-06-07 13:34
Швеція візьме в оренду шість сотень місць у в’язницях Естонії - уряди підписали історичну угоду 2025-06-06 14:39