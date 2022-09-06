ВОЙНА В Украине В шести областях Украины объявили оранжевый уровень опасности

2022-09-06 16:00

В ночь на 7 сентября в большинстве областей Украины ожидаются заморозки, местами - сильные.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, ночью 7 и 8 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5°. Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

Также в северо-восточных и восточных областях и в воздухе ожидаются заморозки 0-3°.

II уровень опасности объявлен в таких областях:

Черниговская;

Сумская;

Полтавская;

Харьковская;

Луганская;

Донецкая.

Напомним, устойчивые северо-западные потоки принесут нам холодную воздушную массу арктического происхождения. Вследствие этого, в первой половине новой недели в северных областях и на Полесье возможны заморозки в ночное время как на поверхности почвы, так и местами в воздухе. По данным синоптика Игоря Кибальчича, только на крайнем западе Украины и на Закарпатье температурный фон будет соответствовать климатической норме.