ВОЙНА В Украине В шести областях Украины объявили оранжевый уровень опасности

2022-09-06 16:00

 

В ночь на 7 сентября в большинстве областей Украины ожидаются заморозки, местами - сильные.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, ночью 7 и 8 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5°. Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

Также в северо-восточных и восточных областях и в воздухе ожидаются заморозки 0-3°. 

II уровень опасности объявлен в таких областях:

  • Черниговская;
  • Сумская;
  • Полтавская;
  • Харьковская;
  • Луганская;
  • Донецкая.

Напомним, устойчивые северо-западные потоки принесут нам холодную воздушную массу арктического происхождения. Вследствие этого, в первой половине новой недели в северных областях и на Полесье возможны заморозки в ночное время как на поверхности почвы, так и местами в воздухе. По данным синоптика Игоря Кибальчича, только на крайнем западе Украины и на Закарпатье температурный фон будет соответствовать климатической норме.

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