ВОЙНА В Украине Оккупанты продолжают прикрываться детсадами и храмами: свежая сводка Генштаба ВСУ

2022-09-06 18:30

Идут 195-е сутки полномасштабной войны с российскими оккупантами, которые продолжают пытаться полностью захватить Донецкую область и удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Россияне воюют бесчеловечно и цинично: они размещают военных и технику в детских садах и храмах.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В акватории Черного моря в готовности к применению продолжают находиться российские носители крылатых ракет морского базирования "Калибр".

За минувшие сутки, 5 сентября, россияне нанесли по территории Украины:

3 ракетных удара

более 35 авиационных ударов,

около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В ночь с 5 на 6 сентября, оккупанты нанесли ракетные удары по гражданским объектам в городах Бахмут и Константиновка.

Авиаудары российская армия нанесла по населенным пунктам:

Байрак и Асеевка - Харьковская область;

Пришиб, Времовка, Великая Новоселка, Новомихайловка, Новополь - Донецкая область;

Полтавка и Ольговское - Запорожская область;

Белая Криница, Белогорка и Костромка - Херсонская область;

Большое Артаково, Терновка и Любомировка - Николаевская область.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

На других направлениях россияне продолжали обстрелы военной и гражданской инфраструктуры:

на Северском направлении - районы населенных пунктов Хреновка Черниговской области и Новая Гута, Сопич и Мирополье Сумской области.

на Харьковском направлении – Уды, Сосновка, Светличное, Золочев, Прудянка, Большие Проходы, Новое, Питомник, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Константиновка, Пришиб, Гусаровка и Чеполь;

на Славянском направлении – Вернополье, Бражковка, Родное, Долина, Краснополье, Дмитровка, Богородичное, Донецкое и Славянск;

на Краматорском направлении – Кривая Лука, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Спорное;

на Бахмутском направлении – Раздолевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Григорьевка, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцево, Нью-Йорк, Юрьевка, Опросное, Веселое и Майорск;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Опытное, Первомайское и Марьинка;

на Новопавловском направлении – Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Шахтерское, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар, Павловка, Константиновка;

на Запорожском направлении – Зеленое Поле, Времевка, Ольговское, Полтавка, Железнодорожное, Красное, Гуляйпольское, Дорожнянка, Новоданиловка и Белогорье.

на Южнобужском направлении – Николаев, Новогригоровка, Яковлевка, Партизанское, Квитневое, Киселевка, Шевченково, Терновые Поды, Правдино, Любомировка, Степная Долина, Таврическое, Мирное, Степное, Новоалександровка, Первомайское, Кобзарцы, Петровка, Заречье Широкое.

"Враг продолжает совершать противоправные действия и размещает личный состав и военную технику в детских садах (Верхний Рогачик), храмах московского патриархата (Красный Маяк) в Херсонской области, а также использует Святотроицкий храм в Малой Камышевахе Харьковской области как полевой госпиталь", - сообщили в Генштабе.

Украинские защитники успешно отразили попытки наступления врага в районах Соледара, Зайцева, Шахты Бутовка и Спартака.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжает отражать ракетные и авиационные удары противника, эффективно прикрывая критические объекты. Была сбита управляемая крылатая ракета над Николаевской областью.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла более 30 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также других военных объектов врага.

В результате работы авиации и артиллерии за сутки 5 сентября были поражены несколько взводных опорных пунктов, около пяти позиций зенитных ракетных комплексов и артиллерийская батарея противника.