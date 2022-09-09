ВОЙНА В Украине 5 историй украинцев, спасшихся от войны - слезы и надежда эвакуации

2022-09-09 13:10

Маргарита Ормоцадзе

Война стала самым страшным испытанием в истории молодой Украины. По данным Организации Объединенных Наций по делам беженцев, после полномасштабного российского вторжения более 6,8 млн украинцев выехали только в страны Европы, 3,9 млн человек получили статус временной защиты.

Я сама беженец, выехавшая из Киева после того, как у моего дома возле Бабьего Яра в Киеве падали русские бомбы. С марта работаю волонтером в лагерях для беженцев из Украины - сначала в Будапеште, потом в Варшаве, а сейчас на озере Балатон. Я собрала несколько историй от меня и моих коллег волонтеров из лагерей и колл-центров, которые помогали вывозить людей из Мариуполя, Северодонецка, Харькова и других горячих точек.

“Моя квартира на 12 этаже перестала быть моей крепостью”

Марина Манина, Днепр

27 февраля, в 19:20, в Днепре впервые прозвучали сирены. Марина, адвокат и мама двух мальчиков - 12 и 5 лет - кинулась искать убежище. Поблизости их дома его не было. Подвал в доме был наглухо закрыт. Было понятно, что если случатся прилеты ракет, семья просто не добежит до безопасного места.

“Я поняла что моя квартира на 12 этаже перестала быть моей крепостью, и пока я буду пытаться добежать до укрытия 350 метров, может произойти и взрыв, и обрушение здания, и другие страшные события. Мой младший сын очень сильно испугался звуков сирен, и каждое утро просыпался в слезах. А старший сын просил уехать в другое место. Мы с мужем решили при первой возможности эвакуироваться”, - рассказывает Марина.

Она начала звонить в благотворительные организации, и получила несколько ответов, доводящих до отчаянья: “сейчас каждый сам за себя, каждый сам решает свои проблемы”. От такого безразличия было больно до слез.

Марина позвонила в колл-центр Федерации еврейских общин Украины, и спросила про эвакуацию у них. Они записали её контакты. “1 марта пришла анкета для желающих эвакуироваться. Ровно на следующий день мне позвонили из Федерации и сказали в час дня быть на вокзале. Нас предупредили, что мужчин в поезд не пустят, едут только женщины и дети. Первая реакция - я не хотела ехать без мужа. Но интересы детей перевесили”, - описывает Марина чувства большинства украинских матерей, которые выехали из-под обстрелов, оставив мужей призывного возраста на Украине.

На вокзале в Днепре был гигантский человеческий поток. Марина получила два места для себя и сыновей. Вагон был заполнен: кроме 90 пассажиров на всех местах, люди стояли в проходе и в тамбурах. В туалет можно было только протиснуться.

“Перед отбытием поезда в вагон занесли коробки с едой и водой для пассажиров. Это была помощь Федерации. Детям раздавали апельсины и кексы, не разделяя на евреев и не евреев. Это было трогательно до слез”, - рассказывает Марина Манина.

До Львова поезд ехал 25 часов. Вечером всем пассажирам строго запретили пользоваться телефонами, так как подсветка могла привлечь неприятелей: поезд шел через места, где шли боевые действия. Ночью люди видели зарево боев на горизонте.

В какой то момент поезд остановился, и над вагоном заметили красную точку. В вагоне началась истерика, люди кричали что это русский дрон, и сейчас будут бомбить. Но среди пассажиров было несколько религиозных евреев, они обратились ко всем людям и сказали, что все в руках Творца. Это очень сильно успокоило общий истеричный настрой.

Семья Маниной из Львова выехала в Германию.

“Этот опыт научил меня, что в мире есть люди, готовые прийти на помощь в самой страшной ситуации, даже совсем незнакомые люди” - говорит Марина.

“В Гостомеле уже высадился русский десант, везде были пробки и блокпосты”

Белла, Киев

В день начала полномасштабной войны, 24 февраля, семья моего сына переехала ночевать ко мне домой. Но в 4 утра 25 февраля у нас возле дома взорвалась русская ракета. Сын пошел посмотреть на место “прилета”, увидел следы разрушения и осколки ракеты. Вернулся, и мы решили уезжать.

Выехать из Киева было очень сложно. В Гостомеле уже высадился русский десант, и везде были пробки и блокпосты. На выезде из Киева мы встретили огромную колонну украинской военной техники. Только через три часа мы двумя машинами - семьи сына и семьи дочери - мы смогли выехать из столицы в сторону Львова, куда доехали за почти 20 часов.

Во Львове мы также решили не оставаться, потому что там все время звучали сирены. И мы решили ехать за границу.

У моих сына и дочери у каждого по трое маленьких детей. Нам с эвакуацией из Львова в Польшу помогла организация STL - Шиурей Тора Любавич. Они помогли с трансфером из Львова в Варшаву. Уже в Варшаве Еврейская община Украины и Польский Хабад помогли нам найти жилье. Дочь улетела с детьми на Кипр, им помог раввин Йосеф Асман. А сын с семьей остался в Варшаве, где они живут сегодня. С маленькими детьми на руках, одним это было бы очень сложно. Мы очень благодарны STL за помощь.

“В Кривой Рог привозили людей из Зеленодольска, Авдеевки, с осколочными ранениями и ожогами, и мой муж помогал им как врач”

Карина Синаевская, прописана в Ирпене, живет в Кривом Роге

Выехала с двумя маленькими детьми - Алисой, 2014 года и Уриэлем, родившимся в декабря 2021 года. Супруга Владимира Шаповалюка, хирурга, доцента кафедры травматологии и ортопедии в Днепропетровском университете.

Мой муж все время следил за новостями и понимал, что возможно вторжение. Мне он этого не говорил, потому что в декабре 2021 года у нас родился малыш,с пневмонией. Мы должны были отправить его в реанимацию, и Уриэль был подключен к аппарату искусственного дыхания.

В начале февраля нас выписали, и только моя тревога из-за состояния ребенка начала уходить, началась война. Больше всего я боялась, что ребенку нужна будет помощь, а в городе не будет воды, света и так далее. Было безумно страшно. 25 февраля был день рождения моей дочки Алисы, и мы праздновали его в дороге.

Мы стояли на границе с Польше 38 часов, и 2 марта пересекли границу. Муж на границе поцеловал меня и вышел из машины, так как он доктор и решил оставаться, хотя он выездной. К нам в Кривой Рог привозили людей из Зеленодольска, Авдеевки, с осколочными ранениями, с ожогами, и мой муж помогал им как врач.

Первый порог, который мы пересекли в Варшаве, был Хабад Любавич. Ребецн Дина Стамблер дала коляску Уриэлю, и начала нас во всем опекать.Еще нам сильно помогла фундация Поляниця, которая поддерживает беженцев лекарствами и медикаментами. Благодаря Хабад, я с детьми более двух месяцев жила в Варшаве в хорошей гостинице, с общиной беженцев. Это была огромная поддержка.

“Мы не можем дойти до эвакуационного автобуса, потому что наша семья плохо видящая, мы почти слепые”

Дария Коротенко

волонтер горячей линии Федерации еврейских общин Украины

С 24 февраля Федерация еврейских общин Украины приняла решение помогать в эвакуации из охваченных активными боевыми действиями точек всем украинцам. Для этого была создана горячая линия, волонтеры которой поделились своим опытом.

Так, к Дарье на линию позвонила женщина из Северодонецка и умоляла, чтобы её вывезли. Она сразу сказала: “я не знаю, можете ли вы вообще мне помочь, потому что мы остались в здании одни, и мы знаем, что ваш автобус где то возле ТРЦ Джаз в центре города. Но мы не можем до него дойти, потому что мы плохо видим. И я, и мои родители почти не видим, и у нас еще есть кролик. а из дома все уехали, мы остались одни”. Женщина говорила, что не понимает, зачем вообще звонит, и могут ли ей вообще помочь.

Дарья сказала строгим голосом, что дело спасения - это очень важно, если они этого очень хотят. поэтому она должна подойти к окну, открыть его, и начать громко орать, и просить о помощи. На улице есть люди и они вам помогут.

Эта же женщина набрала горячую линию Федерации через три часа, операторы позвали Дарью, и женщина начала благодарить Дарью. Она кричала в окно, пришли люди с улицы и помогли добраться до эвакуационного автобуса. “Я думаю что их кролик - это непростой кролик, это кролик-поводырь”, - улыбается Дарья.

По словам Дарьи, обращалось очень много людей преклонного возраста, около 80 лет, которые всю жизнь провели в Украине, очень интеллигентные, прожившие всю жизнь в небольших городах и под старость переехали в села. они звонили и говорили, что из-за войны они остались без средств к существованию. Потому что в войну к ним перестала доезжать помощь и магазины были пустыми.

Некоторые из них были евреями, и мы предлагали им репатриацию в Израиль. Важно что именно люди преклонного возраста, которые остались без помощи из-за войны, могли найти помощь. “Моей душе очень тепло от того, что я тоже помогла многим семьям выехать в безопасное место”, - говорит Дарья.

“После одного из эвакуационных рейсов наш водитель приехал седой”

Дримко Галина, волонтер колл-центра Федерации еврейских общин Украины

Мы принимали звонки из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного. Организовать выезд за день было нереально. Наши водители доезжали до лимана, там оставались ночевать, и только утром выезжали за людьми. Если люди сидели в подвалах и не могли получить от нас звонок, мы заранее согласовывали адреса и время, выбирали одного добровольца из группы который выходил из подвала и был с нами на телефонной связи. В процессе разговора мы поддерживали и настраивали людей морально. В месяц мы получали десятки тысяч звонков. Многие из звонков были не по эвакуации, а по моральной поддержке или гуманитарной помощи, просили плиты и газовые баллоны чтобы готовить, медикаменты. Наши автомобили попадали под обстрел, после одного из таких рейсов водитель приехал седой.

“Один из организаторов эвакуации тихонько спросил: “автобус водить умеешь?”

Анатолий, Киев

До 5 марта Анатолий был волонтером в благотворительном фонде “Для тебя”, собирая гуманитарную помощь для пожилых людей. В ночь на 6 марта его набрал раввин, и сказал, что нужно эвакуироваться. С этого момент пошел отсчет событий вокруг эвакуации.

Анатолий с братом и отцом находились дома, и по состоянию здоровья папы не ходили в бомбоубежище. Но от эвакуации папа и брат отказались. “Это же не настоящая эвакуация. В 1941 году когда нас эвакуировали из Днепропетровска, вывозили оборудование с заводов, а сейчас этого не происходит”, - говорил Петр, отец Анатолия. Семье и друзьям с большим трудом удалось убедить папу уезжать.

“Мне звонили друзья и просили помочь с эвакуацией. В этот день, 6 марта, несколько моих друзей и их семьи выехали. Мой друг эвакуировал папу из Ирпеня. Пока его отец бежал к автобусу, он падал на землю, спасаясь от обстрелов, раз 10… 7 и 8 марта я ездил забирать еврейскую семью из под Киева, поселка Капитоновка, по Житомирской трассе. Проходил блокпосты. Уже тогда житомирская трасса выглядела как военная дорога, с сожженными машинами, забитыми фанерами окнами. Мобильная связь то и дело пропадала. Чудом я вывез с дачи доктора скорой помощи с женой и грудным ребенком”, - рассказывает Анатолий.

В те дни в столице было сложно найти не только продукты питания и бензин,но и вообще транспорт. Когда Анатолий с отцом и братом ждал эвакуационные автобусы, к нему подошел один из организаторов эвакуации и тихонько спросил: “автобус водить ты умеешь?”. “Тогда я понял, насколько сложная ситуация”, - рассказывает Анатолий.

Со временем нашли водителя, и люди довольно благополучно доехали в Кишинев.Сейчас Анатолий с отцом и братом живет в Германии.