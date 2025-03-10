Франция срочно предоставит Украине военную помощь на 195 миллионов евро

Франция предоставит Украине на 195 миллионов евро военную помощь, использовав проценты по замороженным российским активам. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в интервью La Tribune Dimanche.
По его словам, эти деньги будут использованы для поставки 155-мм артиллерийских снарядов и авиационных бомб AASM, которые используются на украинских истребителях Mirage 2000. Также Франция ускорит передачу легких танков AMX-10RC и бронетранспортеров VAB, ранее использовавшихся французскими военными.
Как пишет La Tribune Dimanche, на фоне геополитической нестабильности Франция вместе с союзниками усугубляет собственный оборонный потенциал. Лекарня назвал боеприпасы и радиоэлектронную борьбу ключевыми приоритетами на ближайшие годы. Он также отметил важность дронов, роботизацию войск, развитие искусственного интеллекта и космических технологий.
В частности, Лекорню заявил, что компания Dassault Aviation увеличит выпуск истребителей Rafale с двух в месяц в 2024 году до четырех-пяти в 2026 году.
Также французское правительство планирует удвоить производство авиационных бомб AASM к 2026 году, а выпуск противотанковых ракет MBDA (Akeron MP) удвоится уже в 2025 году.
Для этого французское правительство создает новые промышленные партнёрства с компаниями Thales, EOS, работающими в сфере оборонной и военной промышленности.