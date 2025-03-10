Политика Франция срочно предоставит Украине военную помощь на 195 миллионов евро

2025-03-10 09:36

Франция предоставит Украине на 195 миллионов евро военную помощь, использовав проценты по замороженным российским активам. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в интервью La Tribune Dimanche.

По его словам, эти деньги будут использованы для поставки 155-мм артиллерийских снарядов и авиационных бомб AASM, которые используются на украинских истребителях Mirage 2000. Также Франция ускорит передачу легких танков AMX-10RC и бронетранспортеров VAB, ранее использовавшихся французскими военными.

Как пишет La Tribune Dimanche, на фоне геополитической нестабильности Франция вместе с союзниками усугубляет собственный оборонный потенциал. Лекарня назвал боеприпасы и радиоэлектронную борьбу ключевыми приоритетами на ближайшие годы. Он также отметил важность дронов, роботизацию войск, развитие искусственного интеллекта и космических технологий.

В частности, Лекорню заявил, что компания Dassault Aviation увеличит выпуск истребителей Rafale с двух в месяц в 2024 году до четырех-пяти в 2026 году.

Также французское правительство планирует удвоить производство авиационных бомб AASM к 2026 году, а выпуск противотанковых ракет MBDA (Akeron MP) удвоится уже в 2025 году.

Для этого французское правительство создает новые промышленные партнёрства с компаниями Thales, EOS, работающими в сфере оборонной и военной промышленности.

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