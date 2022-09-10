ВОЙНА В Украине Военный "лнр" рассказал о побеге из Балаклеи и ожидании атаки ВСУ - перехват ГУР

2022-09-10 21:00

 

Главное управление разведки Минобороны Украины выложило перехват, где военный "лнр" рассказал о побеге из Балаклеи в Харьковской области и ожидании атаки ВСУ.

Цитата

“202-й полк под Балаклеей ушел в Луганск, а половина в плен попала”, - говорит в частности военный так называемой "лнр", рассказывающий о побеге из Балаклеи и о том, что ожидает атаку ВСУ.

Дополнение

9 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что силы обороны ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении – благодаря умелым и слаженным действиям ВСУ, при поддержке местного населения, продвинулись почти на 50 км за 3 дня.

Президент Владимир Зеленский отметил, что на вечер 9 сентября ВСУ освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области. В частности, 8 сентября Зеленский выложил видео, где военные проинформировали Президента о выполнении приказа и взятии под контроль Балаклеи в Харьковской области.

В части сел региона продолжаются мероприятия по проверке и обеспечению территории, постепенно берут под контроль новые населенные пункты, отмечал Зеленский.

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