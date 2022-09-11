ВОЙНА В Украине ВСУ близки к тому, чтобы создать котел вокруг Изюма, - ISW

2022-09-11 09:00

ВСУ освободили от оккупантов около 2,5 тыс. кв. км за последние дни, однако, россия направляет ресурсы на линию Харьков-Изюм, пытаясь остановить продвижение украинцев. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны

"Если украинцам удастся разорвать российские наземные линии связи, то они смогут создать котел вокруг Изюма и разрушить значительную часть российских позиций на северо-востоке Украины.

Кремль направляет ресурсы на линию Харьков-Изюм, пытаясь остановить продвижение украинцев. Министерство обороны россии опубликовало кадры российских военных конвоев, которые якобы направлялись для усиления на Купянск, Изюм и общее харьковское направление, но не признали успехов Украины в этом районе

Успешное украинское контрнаступление разрушает попытки Кремля сделать Изюм зоной экономии силы. Некоторые блоггеры также отметили, что 10 сентября станет решающим днем, если россияне не смогут вовремя создать резервы и дееспособное командование", – говорится в материале ISW.