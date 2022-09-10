ВОЙНА В Украине Украинские военные в окрестностях Лисичанска – Гайдай

2022-09-10 18:30

 

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что украинские военные находятся в окрестностях захваченного ранее оккупантами Лисичанска.

Источник: Гайдай в Facebook и в комментарии Суспільному

Детали: В комментарии Суспільному Гайдай сообщил, что украинские военные находятся в окрестностях Лисичанска. Чиновник не предоставил никаких подробностей.

В то же время на своей странице в Facebook глава ОВА опубликовал пост с намеком на скорую деоккупацию Лисичанска.

Дословно Гайдай в Facebook: "Лисичанск… Великолепный украинский город. Ох и роботы будет по восстановлению".

"Сватово и Кременная – как у вас дела? Я просто поинтересовался…".

Что предшествовало: 3 июля Генштаб сообщил, что после тяжелых боев Силы обороны Украины отошли от занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске Луганской области.

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