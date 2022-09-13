ВОЙНА В Украине фото Генсеком НАТО может стать женщина украинского происхождения

2022-09-13 10:25

Христя Фриланд - канадка с украинскими корнями, действующий вице-премьер-министр Канады, а также первая женщина, возглавившая Минфин там.

Она получила образование в Гарвардском и Оксфордском университетах, знает 5 языков. Не раз говорила о том, что гордится своими украинскими корнями и поддерживает украинские традиции.

Сообщается, что среди других кандидаток есть бывшие президенты Хорватии, Литвы и Эстонии.

"Есть несколько очень квалифицированных женщин, которые были бы очень хорошими кандидатами... кажется, есть определенный импульс для того, чтобы женщина стала следующим (генсеком)", - рассказал СМИ анонимный чиновник НАТО.

 

 

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