Христя Фриланд - канадка с украинскими корнями, действующий вице-премьер-министр Канады, а также первая женщина, возглавившая Минфин там.
Она получила образование в Гарвардском и Оксфордском университетах, знает 5 языков. Не раз говорила о том, что гордится своими украинскими корнями и поддерживает украинские традиции.
Сообщается, что среди других кандидаток есть бывшие президенты Хорватии, Литвы и Эстонии.
"Есть несколько очень квалифицированных женщин, которые были бы очень хорошими кандидатами... кажется, есть определенный импульс для того, чтобы женщина стала следующим (генсеком)", - рассказал СМИ анонимный чиновник НАТО.