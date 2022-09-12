ВОЙНА В Украине КАРТА Донетчина: ВСУ вошли в Святогорск и проводят зачистку местности

2022-09-12 17:15

Силы обороны Украины в Донецкой области вошли в Святогорск и проводят зачистку местности.

Источник: собеседник УП среди военных

Детали: Официальных сообщений Генштаба или Минобороны пока нет.

В соцсетях появились фото поднятого на крыльце городского совета украинского флага, а также бойца Нацгвардии Виталия Маркива и надписью "Мы в Святогорске".

Напомним: Город Святогорск в Донецкой области был оккупирован россиянами, однако Святогорская лавра, расположенная на другом берегу реки Северский Донец, находилась под контролем украинских сил.