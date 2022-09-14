ВОЙНА В Украине В Раде хотят выпускать мужчин за границу под ежемесячный взнос: детали законопроекта

2022-09-14 21:00

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в Закон "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" относительно порядка выезда граждан за границу в особый период на условиях гарантированной финансовой поддержки Вооруженных сил Украины (№8029).

Текст законопроекта народного депутата от "Слуги народа" Георгия Мазурашу опубликован на сайте парламента.

Им предлагается установить, что в условиях военного положения для выезда из Украины граждане Украины, которые относятся к категориям, которым установлен запрет на выезд из Украины на время действия военного положения, должны дополнительно предоставить, в том числе решение органа государственной власти об официальной командировке за границу или документы, удостоверяющие факт обучения или поступления на обучение в зарубежном учебном заведении, или письменное согласование на выезд за границу от территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Также это могут быть документы, подтверждающие: наличие счета в одном из государственных банков Украины с гарантийным взносом в размере не менее 5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, средства с которого гражданин не может использовать за пределами Украины; передачу соответствующему банку нотариально удостоверенного заявления о добровольной обязанности пополнять счет с гарантийным взносом средствами в сумме, которая равна минимуму размера налогов с минимальной заработной платы, за каждый месяц пребывания за границей во время действия в Украине военного положения, и разрешение отчислять со счета с гарантийным взносом предусмотренную здесь минимальную сумму на специальный счет для сбора средств на поддержку ВСУ после завершения каждого месяца, в течение которого гражданин находился за пределами Украины во время военного положения.

Граждане, выехавшие из Украины во время военного положения на таких условиях, для въезда в Украину должны дополнительно предоставить подтверждение выполнения ими этих условий.

Граждане Украины, которые выехали из Украины во время военного положения не на таких условиях и не имеют документов, подтверждающих право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, для въезда в Украину должны добровольно перечислить на спецсчет для сбора средств на поддержку ВСУ сумму, которая равна 10 размерам прожиточного минимума для трудоспособных граждан, за каждый месяц пребывания за пределами Украины во время военного положения.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что речь идет о "гарантийном взносе в государственный банк в сумме 5 необлагаемых минимумов для трудоспособных граждан (по состоянию на настоящее время - это 13 тыс. грн.), с которого ежемесячно сумма, которая равна налогам с минимальной зарплаты (по состоянию на теперь это 2697,5 = ЕСВ 22% - 1430,0 + НДФЛ 18% - 1170,0 + военный сбор 1,5% - 97,5), будет перечисляться на счет ВСУ".