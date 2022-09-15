ВОЙНА В Украине Сенаторы США представили законопроект о признании рф страной – спонсором терроризма: в Украине отреагировали

2022-09-15 17:00

Группа американских сенаторов 14 сентября представила законопроект, который предлагает признать Россию государством – спонсором терроризма. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил политиков за их инициативу.

"Если кто-то выглядит как террорист, платит террористам за преступления, совершает теракты – это точно Россия. РФ – государство – спонсор терроризма", – цитирует Ермака "24 канал".

Известно, что администрация президента США Джо Байдена против того, чтобы официально называть Россию террористической страной. Однако сенатор-демократ Ричард Блюменталь, один из инициаторов законопроекта, уверен, что "необходимость этой меры сейчас как никогда актуальна", передает Reuters.

Блюменталь указал на то, что в Украине гибнут мирные жители, а оккупанты чинят жестокие притеснения после полномасштабного вторжения РФ.

Еще один автор законопроекта, сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявил, что включение России в этот список послужит сильным сигналом поддержки Украины – как самому официальному Киеву, так и другим европейским столицам. Он поддерживает жесткие меры против агрессора, такие как усиленные санкции и разрешение предъявлять России иски в судах США за действия в Украине.

Примечательно, что в июле эти американские политики посещали Киев. Поддерживают инициативу и другие законодатели.

В то же время представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил на брифинге, что администрация обсуждает с законодателями меры, "аналогичные" тем, которые были бы приняты в отношении экономики РФ в случае признания страны террористической.

"Мы должны учитывать последствия, преднамеренные и непреднамеренные [такого шага]... Мы работаем с Конгрессом над инструментами, которые будут иметь аналогичные результаты для российской экономики и правительства, но не будут иметь таких непредвиденных последствий", – сказал он.

– Политтехнолог Михаил Шейтельман считает, что вместо признания РФ страной – спонсором терроризма США будут добиваться реформирования ООН, в частности отмены права вето в Совбезе.

– Это лишит Россию права блокировать любые международные инициативы, направленные на прекращение войны и наказание агрессора.