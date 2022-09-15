Улицы затоплены, а жители вынуждены передвигаться на лодках. Также серьезно подтоплены частные дома.
В сети появились видео и фото с последствиями выхода реки Ингулец из берегов в результате ракетного удара по Кривому Рогу. Кадры были сняты утром в четверг, 15 сентября.
Судя по видео, люди в некоторых местах теперь вынуждены передвигаться на лодках. Также видны затопленные улицы и подтопленные дома.
Тем временем в ГСЧС сообщают, что спасатели в Кривом Роге продолжают бороться с последствиями ракетной атаки, произошедшей накануне.
В результате повреждения гидротехнических сооружений на реке Ингулец поднялась вода. Подтопило более 100 домов и подворий.
В Марганецкой громаде повреждена линия электропередач. Более 700 семей остались без света.
На данный момент в результате перебитых водопроводов без воды остается тысяча жителей Софиевской громады и 7 тыс. – Лозоватской.
В Никополе повреждено 12 частных домов, 114 панелей солнечной электростанции, санаторий, 2 предприятия, 5 хозяйственных построек.
Напомним, под вечер 14 сентября российские военные нанесли серию ракетных ударов по Кривому Рогу и повредили гидротехнические сооружения, несколько районов города остались без воды.
Владимир Зеленский заявил, что оккупанты ракетными ударами по Кривому Рогу предприняли попытку затопить город.
В американском Институте изучения войны предположили, что этими ударами войска РФ вероятно, пытались повредить украинские понтонные мосты ниже по течению реки Ингулец.