ВОЙНА В Украине Появились кадры затоплений в Кривом Роге

2022-09-15 18:00

 

Улицы затоплены, а жители вынуждены передвигаться на лодках. Также серьезно подтоплены частные дома.

В сети появились видео и фото с последствиями выхода реки Ингулец из берегов в результате ракетного удара по Кривому Рогу. Кадры были сняты утром в четверг, 15 сентября.

Судя по видео, люди в некоторых местах теперь вынуждены передвигаться на лодках. Также видны затопленные улицы и подтопленные дома.

Тем временем в ГСЧС сообщают, что спасатели в Кривом Роге продолжают бороться с последствиями ракетной атаки, произошедшей накануне.

В результате повреждения гидротехнических сооружений на реке Ингулец поднялась вода. Подтопило более 100 домов и подворий.

В Марганецкой громаде повреждена линия электропередач. Более 700 семей остались без света.

На данный момент в результате перебитых водопроводов без воды остается тысяча жителей Софиевской громады и 7 тыс. – Лозоватской.

В Никополе повреждено 12 частных домов, 114 панелей солнечной электростанции, санаторий, 2 предприятия, 5 хозяйственных построек.

Напомним, под вечер 14 сентября российские военные нанесли серию ракетных ударов по Кривому Рогу и повредили гидротехнические сооружения, несколько районов города остались без воды.

Владимир Зеленский заявил, что оккупанты ракетными ударами по Кривому Рогу предприняли попытку затопить город.

В американском Институте изучения войны предположили, что этими ударами войска РФ вероятно, пытались повредить украинские понтонные мосты ниже по течению реки Ингулец.

 

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