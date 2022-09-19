ВОЙНА В Украине фото На освобожденную территорию Харьковщины возвращаются банковские услуги

2022-09-19 18:30

Сообщается о возобновлении работы отделений Ощадбанка и ПриватБанк. Начинают работать отделения и банкоматы.

В освобожденные районы Харьковской области возвращаются банковские услуги. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Сообщается о возобновлении работы отделений Ощадбанка и ПриватБанк.

20 сентября планируют первые организованные поездки жителей Купянска к ближайшим филиалам Ощадбанка. Автобусы поедут в Чугуев (ул. Староникольская, 33) и Харьков (ул. Библика, 20/8).

Банк заверил, что в банках будет работать необходимое количество сотрудников и привезут достаточно денег.

"В ближайшем будущем планируется восстановить работу ряда филиалов. В частности, в Балаклее: предполагаемое время открытия-19-20 сентября. Это полноценное большое отделение, который позволит обслуживать жителей не только города, но и близлежащих сел. А также в поселке Шевченково - к концу сентября", - сообщают в министерстве.

Сообщается и о возобновлении работы банкоматов.

"Первые транзакции уже прошли в городе Золочев и Дергачи. Еще несколько банкоматов должны восстановиться в этом месяце: Червоный Донец, Андревка и Балаклея. В Дергачах, где филиалы и банкоматы еще не работают, Ощадбанк запускает услугу "Наличка на кассе", которой можно воспользоваться в торговых и сервисных предприятиях. Всего четыре терминала", - говорится в сообщении.

На инфографике есть более подробные данные о сроках возобновления работы отделений