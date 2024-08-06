Политика Может ли Украина атаковать территорию рф с F-16: в Госдепе уточнили позицию американцев

2024-08-06 22:15

В Госдепе заявили, что постоянно оценивают ситуацию с безопасностью и потребности ВСУ.

Соединенные Штаты Америки будут принимать решение об использовании предоставленного Украине американского оружия и ограничений на удары по территории России в зависимости от ситуации на поле боя.

Как пишет "Голос Америки", об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер в ответ на вопрос об установленных США "табу" для ВСУ. По словам чиновника, позиция Вашингтона осталась той же даже несмотря на передачу Украине первой партии истребителей F-16.

"Мы продолжаем смотреть на потребности украинских военных, оцениваем ситуацию с безопасностью и стараемся реагировать на их потребности", - отметил Миллер.

мы принимаем соответствующие решения относительно оружия, которое мы предоставляем Украине, а также относительно ограничений, если таковые имеются, которые мы накладываем на использование этого оружия", - пояснил чиновник.

Однако он не дал четкого ответа на вопрос о расширении возможностей западных партнеров и членов НАТО на сбивание российских ракет. Миллер подчеркнул, что такое решение "должны принять члены НАТО коллективно".

Ограничения на атаки по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что чем меньше наша страна будет иметь ограничений на использование действенного оружия, тем активнее Россия будет стремиться к миру.

Украинские военные видят результаты новой стратегии, ориентированной на границу, после того, как Белый дом ослабил ограничения на использование Киевом оружия, предоставленного США, для атаки на российские цели прямо через границу, заявил главный представитель Пентагона.

"Было принято решение дать [Украине] возможность проводить ответные или оборонительные удары с использованием оружия, предоставленного США. "Это имело эффект", - сказал генерал Райдер. "Это действительно позволило украинцам остановить некоторые из этих российских наступлений и удержать оборону".