ВОЙНА В Украине фото «Дома улетают!»: сильнейшая стихия обрушилась на роCCиян, в Сети говорят о карме

2022-09-19 22:00

 

В россии, в Курской области, стихия срывала с домов крыши и оставила без света десятки населенных пунктов.

Очевидцы выкладывают в Сети кадры розгула стихии.

Гроза со смерчем повредила десятки домов в селе Льгов, также стихия срывала крыши построек, рвала линии элетропередач и валила деревья в Курсе.

Удар стихии разрушил общежитие Курского автотехнического колледжа. В результате один из кадетов погиб.

Еще один житель Курса стал жертвой упавшего дерева.

«Дома улетают!», «Страх-то какой пережили люди», «Повалило более десятков деревьев в том районе где умер подросток, два балкона повреждено в домах , в другом районе деревья придавили машины», «Ого! Так в Канзас можно улететь», «Я здесь живу, это пипец, ребята», «Кто там про бумеранг сомневается?», «Расплата за погибших невинных людей. Задумайтесь за каких!», «Карма», - комментируют пользователи Сети кадры страшной стихии.

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